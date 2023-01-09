الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع للجنايات

متهمين
متهمين

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة متهمين بترويج المواد المخدرة بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم عما أسند إليهم، حيث كشفت التحقيقات الأولية، عن أن متهمين عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وزنت 600 جرام من مخدر الهيروين، و400 جرام من مخدر الحشيش، داخل سيارة يمتلكها أحدهم بمنطقة التجمع.

تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أنكروا امتلاكهم المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة محكمة الجنايات التحقيقات الأولية المواد المخدرة سيارة منطقة التجمع

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