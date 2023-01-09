5 نصائح مفيدة لتجنب التهاب الجيوب الأنفية هذا الشتاء

في حين أن التهاب الجيوب الأنفية يحدث بشكل شائع خلال أشهر الربيع والصيف بسبب الحساسية الموسمية، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية على مدار العام، بالنسبة لبعض الأفراد، تزداد أعراض الجيوب الأنفية فعليًا خلال فصلي الخريف والشتاء.

ووفقًا لموقع "laurelpedsmd" هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجيوب الأنفية وتسبب اشتعال الجيوب الأنفية الشتوية، عادةً ما يعني الطقس البارد هواءً جافًا، سواء في الخارج أو في الداخل بسبب التدفئة في المنزل، يمكن أن يؤدي استنشاق هواء أكثر جفافاً إلى جفاف أنفك وتكوين مخاط إضافي، مما قد يؤدي إلى زيادة سمكه ويؤدي إلى الاحتقان والالتهاب.

ومع ذلك، يمكنك اتخاذ خطوات للمساعدة في إبقاء الجيوب الأنفية تحت السيطرة هذا الشتاء.

أهم 5 نصائح لحماية الجيوب الأنفية هذا الشتاء

1. المكنسة الكهربائية والغبار على أساس منتظم

مسببات الحساسية الداخلية مثل الغبار ووبر الحيوانات الأليفة من المسببات الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية. يميل السجاد والبطانيات والأثاث المنجد والفراش الشتوي إلى تجميع مسببات الحساسية الزائدة، والتي يمكن أن تجعل التهاب الجيوب الأنفية أسوأن قد تتكثف هذه المحفزات خلال أشهر الشتاء حيث قد يكون هناك دوران أقل للهواء في منزلك وقد تقضي الحيوانات الأليفة وقتًا أطول في الداخل.

يمكن أن يساعد المكنسة الكهربائية ونفض الغبار بقطعة قماش مبللة بشكل متكرر على تقليل تعرضك لمسببات الحساسية والجزيئات الأخرى المهيجة للجيوب الأنفية، قد يكون من المفيد أيضًا التأكد من أن فراشك الشتوي جاف وخالي من الغبار.

2. تحسين جودة الهواء في منزلك

من أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تخفيف مشاكل الجيوب الأنفية الشتوية التأكد من أن الهواء الذي تتنفسه بأفضل جودة ممكنة.

سيساعد استخدام المرطب في مقاومة الهواء الجاف الناتج عن تدفئة منزلك والحفاظ على رطوبة الجيوب الأنفية أيضًا، يمكن أن يساعد تشغيل مرشح الهواء HEPA للتخلص من الجزيئات المهيجة والمواد المسببة للحساسية في الهواء على تحسين أداء الجهاز التنفسي بأكمله.

3. احصل على Steamy

يعد الاستحمام بالماء الساخن واستخدام البخار علاجًا بسيطًا وفعالًا يمكن أن يساعد في تخفيف ضغط الجيوب الأنفية والصداع. قد يساعد البخار الناتج عن الاستحمام الساخن في ترقق وتخفيف المخاط والازدحام ، مما يسمح بتصريف أفضل.

يمكن أن يؤدي الجمع بين الرطوبة والدفء إلى تهدئة تهيج ممرات الأنف وفي حالات خاصة، قد يساعد في إزالة انسداد الأنف على الأقل مؤقتًا.

4. حافظ على نظافة أنفك

يعد استخدام وعاء نيتي أو أي أداة أخرى لري الأنف طريقة رائعة للمساعدة في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية. مع الاستخدام المنتظم، يمكن أن يساعد في منع أعراض الجيوب الأنفية مع الحفاظ على صحة الجيوب الأنفية.

تعمل هذه الأدوات عن طريق تنظيف الجيوب وفتحات الأنف المسدودة بمحلول ملحي. يساعد الشطف اليومي في الحفاظ على نظافة وترطيب الأنف والجيوب الأنفية، مع تخليص ممراتك من المهيجات والمواد المسببة للحساسية والبكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى.

من الضروري استخدام الماء المصفى أو المغلي أو المقطر فقط وتنظيف الوعاء بشكل صحيح بعد كل استخدام، لا تستخدم الماء مباشرة من الصنبور.

5. الابتعاد عن الجراثيم

الشتاء هو الموسم الأول لنزلات البرد والأنفلونزا والفيروسات الأخرى التي تسبب التهاب الممرات الأنفية واحتقان وتكثف الأغشية المخاطية.. يمكن أن تجعلك الإصابة بالزكام أكثر عرضة لمزيد من مشاكل الجيوب الأنفية ، وعندما تستمر الأعراض فقد يؤدي ذلك إلى التهاب الجيوب الأنفية.

لحماية صحة الجيوب الأنفية، اتخذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالمرض.. تشمل التدابير الأساسية للمساعدة في الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك: