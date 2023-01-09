الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى يغلق كيانًا وهميًا بالقاهرة

التعليم العالى
التعليم العالى

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، غلق المنشأة الوهمية المسماة "سكاي لاينز" "SKYLINES"، والكائن مقرها في (٤٩ شارع عباس العقاد– الدور الثاني– مدينة نصر– محافظة القاهرة)، وتدعي منح شهادات البكالوريوس، ودبلومة مهنية، ودبلومة موارد بشرية، وماجسيتر، ودكتوراة تدريبية مهنية، كما تزعم أن الشهادة معتمدة من كبرى الجامعات الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور أيمن عاشور وجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.

وزير التعليم العالي يقرر إغلاق كيان يشيد بجهود لجنة الضبطية القضائية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي يقرر إغلاق كيان وهمي بالقاهرة وزير التعليم العالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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