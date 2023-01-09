الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهما صلة قرابة.. ضبط شاب قتل مسنا بمنزله لسرقته في بلبيس بالشرقية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم،  من القبض على المتهم بقتل مسن داخل منزله بنطاق مدينة بلبيس بدافع السرقة، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول مسن مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

- نتائج التحريات الأولية

كشفت التحريات الأولية، تسلل أحد الأشخاص لمنزل المجنى عليه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، لسرقته ولاذا بالفرار، وكثف ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس جهودهم لتحديد هوية المتهم وجارى ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 62 إدارى قسم شرطة بلبيس، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، بالتنسيق مع الأمن العام، لقيام شاب عمره 28 عاما تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه بارتكاب الواقعة بدافع سرقته، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم فىي الجريمة، وإحالته للنيابة العامة.

الأجهزة الأمنية مسن مدينة بلبيس السرقة مديرية أمن الشرقية

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