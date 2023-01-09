الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توريد 39 ألف طن أرز شعير في كفر الشيخ

أرز
أرز

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن إجمالي ما تم توريده من محصول أرز الشعير بالمحافظة حتى الآن، بلغ 39 ألفا و807 أطنان و480 كيلو جراما، من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مضارب المحافظة.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين في بيان، اليوم الاثنين، أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

تموين كفرالشيخ توريد أكثر من 39 ألف طن أرز شعير حتى الآن توريد أكثر من 39 ألف طن مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ مساعد وكيل وزارة التموين - في بيان اليوم الاثنين تموين كفرالشيخ

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وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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