تقرير: 90٪ من الناس في مقاطعة بالصين أصيبوا بفيروس كورونا

قال مسؤول صيني، إن ما يقرب من 90 ٪ من الناس في ثالث أكبر مقاطعة في الصين- خنان الوسطى- من حيث عدد السكان أصيبوا الآن بـ Covid-19، حيث تكافح البلاد زيادة غير مسبوقة في عدد الحالات.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس»، عن كان كوانشنغ، مدير لجنة الصحة في مقاطعة خنان الوسطى، قوله إنه "اعتبارًا من 6 يناير 2023، بلغ معدل الإصابة بفيروس كوفيد في المقاطعة 89٪".

ويبلغ عدد سكانها 99.4 مليون نسمة، وتشير الأرقام إلى أن حوالي 88.5 مليون شخص في خنان ربما أصيبوا الآن.

وقال "كان" إن الزيارات إلى عيادات الحمى بلغت ذروتها في 19 ديسمبر، "وبعد ذلك أظهرت اتجاهًا هبوطيًا مستمرًا".

وكان فتح حدود الصين يوم الأحد أحد الخطوات الأخيرة في تفكيك نظام صفر كوفيد في البلاد، والذي بدأ الشهر الماضي بعد احتجاجات تاريخية وأدى إلى موجة ضخمة من الإصابات.

ومن المتوقع أن ترتفع حالات الإصابة بفيروس كوفيد بشكل أكبر مع احتفال البلاد بالعام القمري الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المقرر أن يسافر الملايين من المدن الكبرى لزيارة الأقارب الأكبر سنًا المعرضين للخطر في الريف.

وفي الموجة الأولى من السفر قبل العطلة، أظهرت بيانات رسمية أن 34.7 مليون شخص سافروا محليًا يوم السبت - بزيادة أكثر من الثلث مقارنة بالعام الماضي ، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

بينما من المتوقع أن تؤدي خطوة بكين لإسقاط متطلبات الحجر الصحي إلى تعزيز السفر إلى الخارج ، تطالب العديد من الدول باختبارات سلبية من الزوار من الصين ، في محاولة لاحتواء تفشي المرض الذي يطغى على العديد من المستشفيات ومحارق الجثث في الصين.

ورسميًا، أبلغت الصين عن 5272 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid اعتبارًا من 8 يناير، وهي واحدة من أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن العدوى في العالم.

لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن الصين لا تبلغ عن حجم تفشي المرض ويقدر خبراء الصحة الدوليون أن أكثر من مليون شخص في البلاد قد يموتون من المرض هذا العام.

وقال كبار مسؤولي الصحة ووسائل الإعلام الحكومية في الصين مرارًا وتكرارًا إن إصابات كوفيد بلغت ذروتها في جميع أنحاء البلاد وهم يقللون من التهديد الذي يشكله المرض الآن.

وكتبت الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي ، ذي بيبولز ديلي ، في افتتاحية يوم الأحد ، مشيدة بسياسات الحكومة الخاصة بالفيروس، والتي قالت إنها انتقلت من "الوقاية من العدوى" إلى "الوقاية من المرض الشديد": "الحياة تمضي قدمًا مرة أخرى!"

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر يوم الاثنين حيث راهن المستثمرون على أن إعادة فتح الصين ستساعد في إنعاش الاقتصاد البالغ 17 تريليون دولار وتعزيز توقعات النمو العالمي.

وقال مايكل هارولد، 61 عامًا ، صحفي في بكين، إنه كان يتوقع أن يضطر إلى الحجر الصحي وإجراء عدة جولات من الاختبارات عند عودته عندما غادر إلى أوروبا لقضاء عطلة عيد الميلاد في أوائل ديسمبر.

وذكرت محطة CCTV الحكومية يوم الأحد أن الرحلات الجوية المباشرة من كوريا الجنوبية إلى الصين أوشكت على النفاد.

ومع ذلك ، سيتم إعاقة الارتفاع في الطلب بسبب العدد المحدود للرحلات الجوية من الصين وإليها ، والتي تعد حاليًا بجزء صغير من مستويات ما قبل Covid.

وقالت الخطوط الجوية الكورية في وقت سابق من هذا الشهر إنها أوقفت خطة لزيادة الرحلات الجوية إلى الصين بسبب موقف سيول الحذر تجاه المسافرين الصينيين. كوريا الجنوبية ، مثل العديد من البلدان الأخرى ، تطلب الآن من المسافرين من الصين وماكاو وهونغ كونغ تقديم نتائج اختبار Covid السلبية قبل المغادرة.

وأظهرت بيانات Flight Master أن الصين لديها ما مجموعه 245 رحلة دولية يوم الأحد ، تجمع بين الداخل والخارج ، مقارنة بـ 2546 رحلة في نفس اليوم من عام 2019 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 91٪.

ومن المتوقع أن تتعافى إيرادات السياحة المحلية في الصين في عام 2023 إلى 70-75٪ من مستويات ما قبل كوفيد ، لكن من المتوقع أن يصل عدد الرحلات الداخلية والخارجية إلى 30-40٪ فقط من مستويات ما قبل كوفيد هذا العام ، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا نيوز.