الصحة العالمية تحذر من متحور جديد بعد ارتفاع إصابات كورونا فى الصين

كشف الصحفي الصيني نادر رونج، آخر مستجدات انتشار متحور فيروس كورونا الجديد، قائلًا: "إن جميع متحورات فيروس كورونا المنتشرة حاليًا في الصين، هو من نفس متحورات أوميكرون التي اجتاحت باقي دول العالم قبل عدة أشهر".

وأضاف رونج، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كل متحورات الفيروس وافدة من الخارج الصين، لافتًا إلى أن متحورات الفيروس كانت قد اجتاحت العالم قبل عدة أشهر، مؤكدًا أن معظم دول العالم قد اكتسبت مناعة القطيع.

وأوضح أن الصين قبل أشهر كانت تصل إلى صفر في معدلات إصابة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه عندما تم رفع القيود في الصين قبل شهر تقريبًا، دخل هذا الفيروس والمتحورات وأصبح هناك زيادة سريعة لعدد المصابين في الصين.

وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا في الصين، أمر طبيعي، حيث عند رفع القيود في أي دولة سيكون هناك إصابات وزيادة سريعة في عدد المصابين، معقبًا: "الصين كانت تتمسك بسياسة الصفر كوفيد عندما كانت خطورة الفيروس عالية".