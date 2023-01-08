الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الصحة العالمية تحذر من متحور جديد بعد ارتفاع إصابات كورونا فى الصين

إصابات كورونا في
إصابات كورونا في الصين

كشف الصحفي الصيني نادر رونج، آخر مستجدات انتشار متحور فيروس كورونا الجديد، قائلًا: "إن جميع متحورات فيروس كورونا المنتشرة حاليًا في الصين، هو من نفس متحورات أوميكرون التي اجتاحت باقي دول العالم قبل عدة أشهر". 

وأضاف رونج، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كل متحورات الفيروس وافدة من الخارج الصين، لافتًا إلى أن متحورات الفيروس كانت قد اجتاحت العالم قبل عدة أشهر، مؤكدًا أن معظم دول العالم قد اكتسبت مناعة القطيع.

وأوضح أن الصين قبل أشهر كانت تصل إلى صفر في معدلات إصابة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه عندما تم رفع القيود في الصين قبل شهر تقريبًا، دخل هذا الفيروس والمتحورات وأصبح هناك زيادة سريعة لعدد المصابين في الصين.

وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا في الصين، أمر طبيعي، حيث عند رفع القيود في أي دولة سيكون هناك إصابات وزيادة سريعة في عدد المصابين، معقبًا: "الصين كانت تتمسك بسياسة الصفر كوفيد عندما كانت خطورة الفيروس عالية". 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى البنوك المصرية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 يناير 2023

أستاذ مناعة يكشف مدى خطورة الطفرة المستجدة من فيروس كورونا

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 8 يناير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 8 يناير 2023

الصحة العالمية تحذر من متحور جديد بعد ارتفاع إصابات كورونا فى الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟