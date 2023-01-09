ارتفاع أسعار النفط عالميًا في بداية تعاملات اليوم الإثنين

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا كبيرا في بداية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الإثنين، في ظل تفاؤل المستثمرين بتعافي الطلب الصيني على النفط، واحتمالات تخفيف تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط، ارتفع إلى نحو 75 دولارًا للبرميل، بعد تراجعه خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8%.

يأتي ذلك في حين قال مسؤول في بنك الشعب (المركزي) الصيني إن النمو الاقتصادي للصين سيعود إلى مساره فورا، حيث تعتزم الحكومة تقديم المزيد من الدعم المالي للأسر والشركات في الصين.

في الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي سيخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، مع تباطؤ وتيرة نمو الأجور في الولايات المتحدة.

ويعني هذا السيناريو تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى مما يزيد الطلب على السلع والمواد الخام في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى 74.80 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1.4% إلى 79.64 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.

وفي وقت سابق، قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن ارتفاع أسعار النفط بما يقرب من 41% خلال عام 2022 أدى إلى تراجع العجز المجمع الافتراضي للموازنات العربية من نحو 67.9 مليار دولار عام 2021 والتحول إلى فائض قدره 119.5 مليار دولار عام 2022، كمحصلة لتحقيق فائض في موازنات 7 دول عربية تغطية، في مقابل عجز في موازنات 14 دولة عربية.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن السعودية تصدرت المرتبة الأولى محققة أعلى فائض موازنة خلال عام 2022، بلغ 55.5 مليار دولار، تليها الإمارات بفائض بلغ 38.6 مليار دولار، ثم العراق بفائض بلغ 31.3 مليار دولار، وجاءت قطر والكويت وليبيا وسلطنة عمان في المراكز الأربعة التالية بفائض تراوح بين 27.7 مليار و6 مليارات دولار تقريبًا.