روسيا تؤيد حظر الخرائط التي تشكك في وحدة الأراضي الرسمية

أبدت الحكومة الروسية دعمها لتعديل تشريعي يعتبر الخرائط التي تشكك في "وحدة الأراضي" الرسمية للبلاد مواد متطرفة يعاقب عليها القانون.

ووفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، فإن تعديل قانون مكافحة التطرف في روسيا ينص على أن "الخرائط والوثائق والصور الأخرى التي تشكك في وحدة أراضي روسيا"، سيتم تصنيفها على أنها مواد متطرفة.

ويسمح القانون الروسي الغامض بشكل كبير لمكافحة التطرف للكرملين بإحكام قبضته على المعارضين. ويسرى القانون على المنظمات الدينية والصحافيين وموادهم، فضلاً عن نشاط الشركات ضمن أشياء أخرى.

وذكرت "تاس" أن التعديل الجديد طرح بعد أن أشار من اقترحوه إلى أن بعض الخرائط التي وزعت في روسيا تشكك في "الانتماء الإقليمي" لشبه جزيرة القرم وجزر الكوريل.

الدفاع الروسية تعلن تنفيذ «ضربة انتقامية» ردا على هجوم ماكييفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن القوات الروسية نفذت ضربة انتقامية وقضت على أكثر من 600 عسكري أوكراني، ردا على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار روسية في ماكييفا قبل أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع في إفادة صحفية، إن منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانيية في مدينة كراماتورسك، وقد تم التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجمع رقم 47.

وأضافت الوزارة، أنه "نتيجة لهجوم صاروخي (روسي) مكثف على نقاط تمركز مؤقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن مقتل 89 جنديا روسيا جراء الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات كييف لموقع تجمع مؤقت لجنود روس قرب مدينة ماكييفكا في دونيتسك ليلة رأس السنة.

وأوضحت الوزارة أن استخدام الجنود الروس للهواتف المحمولة، رغم حظر ذلك عليهم، كشف لقوات كييف موقعهم.