الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

رويترز: عزل حاكم برازيليا من منصبه لمدة 90 يوما بعد أحداث العاصمة

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

قررت  المحكمة العليا في البرازيل، الإثنين، عزل حاكم برازيليا من منصبه لمدة 90 يوما بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

الرئيس البرازيلى يتوعد بملاحقة كل من شاركوا فى أعمال العنف

وصرح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الأحد، بأن هناك خللا أمنيا، كما توعد كل من شاركوا في أعمال العنف التي شهدتها عاصمة البلاد اليوم بأن تتم ملاحقتهم ومحاسبتهم.
وأضاف: "سوف نجد ممولي المشاركين في أعمال الشغب، وإن كان هناك أي تقصير أو تواطؤ من أي مسؤول في الحكومة الفيدرالية فستجري محاسبته أيضا".
في السياق ذاته، أصدر دا سيلفا مرسوما لفرض القانون والنظام يتضمن تولي قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمين العاصمة برازيليا حتى 31 يناير الجاري.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الرئيس البرازيلي أصدر مرسوما لفرض القانون والنظام للسيطرة على محتجين موالين لسلفه بولسونارو كانوا قد اقتحموا مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي.
وأفاد الإعلام البرازيلي، بأن "عددا من أنصار الرئيس السابق اقتحموا كل من القصر الرئاسي والكونغرس البرازيلي ومقرات مجلس الشيوخ الاتحادي والمحكمة العليا في برازيليا".
واندلعت مواجهات بين الشرطة البرازيلية وأنصار بولسونارو بعد اقتحامهم القصر الرئاسي والكونغرس ومؤسات رسمية"، في أثناء تواجد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موجود في ساو باولو.

بايدن يزور الحدود المكسيكية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن  الأحد إلى الحدود الأمريكية-المكسيكية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، لزيارة مدينة إل باسو بولاية تكساس.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مسؤولين في الجمارك وإدارة الهجرة عند معبر جسر الأمريكتين قبل أن يتوجه إلى العاصمة المكسيكية حيث سيعقد قمة إقليمية مع مسؤولين من المكسيك وكندا.

وكان بايدن قد أكد في وقت سابق أنه يعتزم زيارة الحدود الجنوبية مع المكسيك اليوم، للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وقال بايدن إنه سيزور مدينة إل باسو بولاية تكساس "لتقييم عمليات إنفاذ القانون على الحدود، وللقاء المسؤولين المحليين وقادة المجتمع والأشخاص على الحدود".

 

البرازيل عزل حاكم برازيليا 90 يوما الاحداث وكالة رويترز الرئيس البرازيلي

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