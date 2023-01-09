الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الثقافة» تصدر 4 مجلدات للتنمية المستدامة وبناء الإنسان

غلاف كتاب التنمية
غلاف كتاب التنمية المستدامة وبناء الإنسان

تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أصدرت سلسلة الأبحاث الكاملة للمؤتمرات، والتي يرأس تحريرها عزة أبو اليزيد، أحدث إصداراتها وهي مجلدات الأبحاث الكاملة لمؤتمر "التنمية المستدامة وبناء الإنسان".

وجاء الإصدار فى أربع أجزاء، وكان المجلد الأول تحت عنوان "التنمية المستدامة وبناء الإنسان.. إطلالة نظرية"، والجزء الثاني بعنوان "التنمية المستدامة في المجتمعات العربية.. التحديات والممكنات"، والجزء الثالث بعنوان "التنمية المستدامة وقضايا الهوية والتنوع الثقافي"، بينما جاء الجزء الرابع تحت عنوان "آفاق التنمية المستدامة عبر الفنون والصناعات الإبداعية". 

وقام بالتحرير والتقديم للمؤتمر بأجزاؤه الأربع الدكتور "سعيد المصرى" أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة.

غلاف كتاب التنمية المستدامة وبناء الإنسان الجزء الأول
غلاف كتاب التنمية المستدامة وبناء الإنسان الجزء الأول
غلاف كتاب التنمية المستدامة وبناء الإنسان الجزء الثاني
غلاف كتاب التنمية المستدامة وبناء الإنسان الجزء الثاني
غلاف كتاب التنمية المستدامة وبناء الإنسان الجزء الثالث
غلاف كتاب التنمية المستدامة وبناء الإنسان الجزء الثالث
غلاف كتاب التنمية المستدامة وبناء الإنسان الجزء الرابع
غلاف كتاب التنمية المستدامة وبناء الإنسان الجزء الرابع
سلسلة الأبحاث الكاملة للمؤتمرات عزة أبو اليزيد الدكتورة نيڤين الكيلانى هشام عزمي الأعلي للثقافة

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وائل لطفي

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