استمرار سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار غزيرة أغرقت الشوارع والميادين، حيث رصدت "الدستور" عددا من الشوارع عقب سقوط الأمطار.

وأعلنت محافظة مطروح استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث لأي تداعيات وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها على الفور.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم الاستقرار، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.



وتابع محافظ مطروح، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح- الإسكندرية، ومطروح- السلوم ،برانى وسيدي الرحمن، وذلك بعد تعرض بعض مدن محافظة مطروح، لسقوط أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وأكد محافظ مطروح، استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية مع كل الجهات المختصة، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح

سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح

سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح

سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح

سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح

سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح

سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح

سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح

سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح