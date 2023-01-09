الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار بكفر الشيخ

الدكتور عزت محروس
الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار.

وأصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تعليماته بتفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة موسم الأمطار والتي قد تتعرض لها المحافظة مع تغير الطقس وسقوط الأمطار وطوال موسم فصل الشتاء ارتباطًا بالتغيرات المناخية فى هذا التوقيت.

و شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على فصل التيار الكهربائي و كل ما يضمن أمن و سلامة المترددين على مراكز الشباب و الأندية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، ومقار الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، و متابعة مديري الإدارات الفرعية.

وأكد على التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية مع غرفة عمليات المديرية و مدير المديرية و وكيلي المديرية بأي مستجدات على الفور، و متابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة.

الطقس الشباب والرياضة غرفة عمليات كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار بكفر الشيخ

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