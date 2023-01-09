الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتابع جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

محافظ القاهرة أثناء
محافظ القاهرة أثناء الجولة

يجري اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية بأحياء القاهرة، للإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع  تراكمات مياه الأمطار من الشوارع، وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكباري والنفاق.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه. 

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور. 

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط. 

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

محافظ القاهرة أثناء الجولة
محافظ القاهرة أثناء الجولة
محافظ القاهرة أثناء الجولة
محافظ القاهرة أثناء الجولة
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التحالف الوطنى للخير

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