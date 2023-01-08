«رجائي»: هدفنا عودة مجد حديقة الحيوان.. ولن نمس الأشجار

قال الدكتور محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن وزارة الزراعة قدمت عرضًا من أكبر العروض المقدمة فنيًا في تاريخ الحديقة من أجل تطويرها.



وأضاف رجائي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة المصرية الأولى: «كان هناك انتقاد لحديقة الحيوان، والناس معذورة»، مشيرًا إلى أن حديقة الحيوان على مدار عقود طويلة لم يتم تغيير البنية التحتية.



وتابع: «مواسير الصرف والري متهاكلة جدًا، وفي عام 2004 خرجنا من عضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان»، مشيرًا إلى أنه إذا كنا نريد العودة لعضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان مجددا يجب تطوير حديقة الحيوان بشكل جيد.

رجائي: الهدف من تطوير حديقة الحيوان العودة للاتحاد الدولي وتلبيه احتياجات المصريين

واستكمل: «الهدف من تطوير حديقة الحيوان العودة لعضوية الاتحاد الدولي مرة أخرى، وتلبية مطالب الناس من حديقة عالمية والروجوع لمجدها مرة أخرى سواء هندسيًا وبنية تحتية وبيئة حيوانية مناسبة».

وأشار إلى أن هناك محددات واضحة لتطوير حديقة الحيوان أهمها عدم المساس بالغطاء الشجري والمحافظة عليه، مؤكدًا أن مشروع تطوير حديقة الحيوان درسه العديد من المتخصصين في مصر، وكذلك الاستعانة بخبرات أجنبية متخصصة في تطوير حدائق الحيوان.