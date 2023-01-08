الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سليم سحاب يكشف تفاصيل حفلاته مع فيروز قبل قدومه لمصر

سليم سحاب
سليم سحاب

قال المايسترو سليم سحاب، إنه قدم عددًا من الحفلات مع الفنانة فيروز، وذلك قبل قدومه لمصر، مؤكدًا أنها كانت حفلات مجانية.

تفاصيل الحفل

وأضاف خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المسرح الروماني كان يتسع لعشرين الفًا ولكنه يومها تواجد به 50 الفًا من الجمهور، مشيرًا إلى أنه شارك مع فيروز مرة أخرى عام 80.

وكشف تفاصيل تقديم مشروع لكورال الأطفال العرب واللاجئين بلبنان، مؤكدًا أنه اتفق مع المؤسسات لإقامة حفلات من شمال لبنان لجنوبه، وظلت لمدة شهرين ووقتها وصل الخبر لرئاسة الجمهورية، وطالبت الرئاسة أن تكون الحفلة الرئيسية تكون في القصر الجمهوري كورال لبنان.

واكد أن حلمه أن يجمع كل أطفال اللاجئين العرب والأيتام في كورال أطفال.

سليم سحاب فيروز حفلات تفاصيل الحفل كورال الأطفال لبنان شمال لبنان اللاجئين العرب

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