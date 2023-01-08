الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد بهدف ديمبلى

تقدم فريق برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل في الشوط الأول من قمة الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2022-2023.

افتتح الفرنسي عثمان ديمبلي التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 22 بهدف بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله جافي.

لاعبو أتلتيكو مدريد اعترضوا على احتساب الهدف وطالبوا بإلغائه بسبب دفع جافي لـ رينيلدو، لكن الحكم رفض طلبهم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكاد بيدري أن يسجل ثاني أهداف برشلونة في الدقيقة 24، عندما مرر خيمينيز الكرة له بشكل خاطئ، لكنه فشل في تسديد الكرة أمام أوبلاك.

وفي الدقيقة 33، أرسل يانيك كاراسكو كرة عرضية من الجهة اليمنى ليقابلها خيمينيز برأسه، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى برشلونة.

وتُنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فيقود الثنائي عثمان ديمبلي وأنسو فاتي الهجوم، ويقود فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس خط الهجوم

وجاء تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - بيدري - أنسو فاتي

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، الإسباني جوردي ألبا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد الذي أعلنه الأرجنتيني دييجو سيميوني لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني كلا من:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - ستيفان سافيتش - خوسيه خيمينيز - رينيلدو ماندافا

خط الوسط: ماركوس يورينتي - كوكي - بابلو باريوس - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - أنطوان جريزمان.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.