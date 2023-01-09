«صرف القليوبية» تنشر سياراتها لشفط مياه الأمطار من الشوارع

تعرضت عدد من مدن وقرى محافظة القليوبية لتساقط أمطار متوسطة صاحبها رعد وبرق ينير سماء المحافظة، وانتشارًا مكثفًا للغيوم بسماء المحافظة، فيما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس مصطفى مجاهد بعشرات سيارات شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع ومطالع ومنازل الكباري والطرق السريعة والطريق الحر شبرا بنها.

وانتشرت معدات الشركة بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين وطريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي، وطريق "بنها - المنصورة"، وطريق "شبرا - بنها" الحر، والأنفاق، مع استمرار موجة انخفاض درجة الحرارة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال رفع تجمعات المياه ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والإدارة العامة لمرور القليوبية لتيسير حركة المرور بكافة مدن المحافظة.

وأكد "مجاهد" أننا نعمل على مدار الساعة منذ سقوط الأمطار في عمليات شفط المياه بالشوارع والطرق السريعة بكافة مناطق المحافظة لعدم تراكم مياه الأمطار نهائيًا للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم وسهولة سير السيارات وحفاظًا على سلامة المسافرين وأصحاب السيارات بالطرق السريعة.

وتابعت الشركة جاهزية المحطات وطلمبات الروافع وشبكات تصريف مياه الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، بالإضافة الى تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار.

كما جرى إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين.