الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

العريان: مصر لديها 3 أهداف في أولمبياد باريس.. ونسعى لكسر رقم «طوكيو»

شريف العريان
شريف العريان

تحدث شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن طموحات اللجنة الأولمبية في أولمبياد باريس 2024.

وقال العريان في تصريحات إعلامية  أن اللجنة الأولمبية وضعت ثلاثة أهداف لتحقيقها في باريس 2024، أولها التأهل بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات، ثانيا التأهل بأكبر عدد من الرياضات، ثالثا حصد أكبر عدد من الميداليات في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية في دورة واحدة.

وأضاف: "في طوكيو 2020 حققنا تلك الأهداف وشاركنا بأكبر عد من اللاعبين وكذلك الرياضات، وحصلنا على 6 ميداليات أولمبية وهو أكبر عدد في دورة أولمبية واحدة حتى الآن، ونسعى لكسر هذا الرقم في باريس 2024".

وأشار العريان إلى أن الاتحادات الرياضية المختلفة تستعد جيدا للمنافسات التي ستقام خلال العام الحالي 2023، وهو عام مهم لنا حيث إنه عام التأهيل للأولمبياد، ونسعى لتأهيل أكبر عدد من أبطالنا في مختلف الرياضات الأولمبية".

وعن الخماسي الحديث، قال إن 2022 كان عام النجاحات للاتحاد المصري للخماسي الحديث من الناحيتين التنظيمية والتنافسية.

وأوضح أن الحد الأقصى لأي دولة للتأهل للأولمبياد في رياضة الخماسي الحديث، هو أربعة لاعبين، بواقع لاعبين ولاعبتين، وهو ما يستهدفه الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

الخماسى الحديث العريان رياضة الخماسي الحديث ميداليات أولمبية طوكيو

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