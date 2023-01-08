هل العالم مستعد للتعامل مع الجرائم الإلكترونية؟.. خبير استراتيجي يُجيب

كشف الدكتور ريتشارد وايتز، الخبير الاستراتيجي، هل العالم مستعد للتعامل مع الجريمة الإلكترونية بالشكل الذي تتفاقم به هذه الجريمة، مؤكدًا أنه لا شك أن الإجابة لا.



وأضاف خلال حواره عبر سكايب مع فضائية «القاهرة الإخبارية» أن التعامل مع الجريمة الإلكترونية صعب وهذا ما تثبته الأيام، مشيرًا إلى أن نتائج الجرائم الإلكترونية ستكون وخيمة للغاية.

الهجمات السيبرانية قد تغلق منشآت نووية

وأشار إلى أن إدارة بايدن قالت مثل الإدارات السابقة، إن الولايات المتحدة عليها استقدام الأسلحة النووية إذا ما استقدمها أي طرف آخر لردع هذا العداء، متابعًا: «لنفترض أن هناك هجمات سيبرانية في الحرب الروسية الأوكرانية، ومثلًا لو استخدمت روسيا أسلحة سيبرانية للهجوم على أهداف أوروبية فهذا قد يتسبب في إغلاق منشآت نووية».



وأوضح أن هذا لم يحدث حتى تلك اللحظة، ولكن الخوف كل الخوف من حدوث ذلك، مشيرًا إلى أهمية فهم طبيعة الهجمات السيبرانية من أجل التعامل معها.