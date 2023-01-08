ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 أشخاص بأسوان لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار .

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وأثار أسوان بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض الأشخاص بالحفر داخل المنطقة الأثرية بمنطقة المحجر الجنوبى - الشلال - أسوان بقصد الاستيلاء على تمثال من الجرانيت مُسجى بتلك المنطقة يرجع للعصر الفرعونى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) حال قيامهم بالحفر بالمنطقة المشار إليها، وتم العثور على حفر غير منتظم الشكل حول التمثال بقصد محاولة تحريكه تمهيداً لمحاولة نقله خارج المنطقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.