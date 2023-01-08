لجنة هندسية لمعاينة وفحص المنازل المنهارة بأسيوط

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأحد، تشكيل لجنة هندسية برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وتضم فى عضويتها مسئولى الشئون القانونية بالمحافظة ومديرية الإسكان؛ لمعاينة موقع حادثة المنزل المنهار بحى غرب وجميع عقارات منطقة قلتة بحى غرب أسيوط.

جاء ذلك لبيان سلامتها الانشائية ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة؛ حفاظًا على أرواح قاطنيها، وذلك على خلفية حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بحى غرب، وأسفر عن 2 مصابين و6 متوفين.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة صباح اليوم يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض، وانتقل محافظ أسيوط وقيادات المحافظة إلى موقع الحادث لمتابعة رفع الأنقاض وإنقاذ سكان المنزل المنهار وانتشالهم من أسفل الأنقاض وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة انقاذ السكان، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردونا أمنيا حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.

وأوضح المحافظ أن اللجنة الهندسية المشكلة تضم فى عضويتها من تراه من ذوى الاختصاص لسرعة إنجاز عملها فى فحص العقارات السكنية بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط ومراجعتها وبيان سلامتها الانشائية؛ حفاظاً على أرواح المواطنين والعرض بتقريرها فى أسرع وقت لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

كما اطمأن المحافظ على الحالة الصحية لمصابى الحادث الذين تم نقلهم لمستشفى الايمان العام لتلقي العلاج، معلناً تقديم الدعم لهم ولأسرهم على تجاوز الأزمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء، كما نعى ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم، مقدماً خالص التعازي والمواساة لأسرهم داعياً المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين ووفاة 6 آخرين تم انتشالهم من أسفل الأنقاض من سكان المنزل وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام والمتوفين إلى مستشفى أسيوط العام، وجار تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان، ورفع كافة الأنقاض، موجهاً الشكر لقوات الحماية المدنية والإسعاف ورجال وحدة الإنقاذ السريع والحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء وقوات مديرية أمن أسيوط التى شاركت فى جهود الانقاذ لتفانيهم فى عملهم لإنقاذ أرواح المواطنين.