ننشر أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية لهذا العام

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية لهذا العام، مساء الأحد، في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

وفاز الكاتب الصحفي الراحل محمد أبوالغيط بجائزة ساويرس الثقافية ٢٠٢٣ خارج الأعمال الخاضعة للتحكيم بقيمة ١٥٠ ألف جنيه عن كتابه "أنا قادم أيها الضوء" وتحقيقاته الصحفية الاستقصائية، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد أبوالغار.

وفى النص المسرحى فاز كل من نص "موسيقى هادئة" لعماد مطاوع، ونص "لص بغداد" لأحمد نبيل وفى أدب الطفل "لماذا لا يطير التمساح" لأحمد قرني، و"قطتي تألف لـ أشرف أبواليزيد.

وفاز الكاتب شارل عقل عن روايته "أحمر لارنج"، بالمركز الأول، والكاتب أحمد أبراهيم أسماعيل عن روايته "أبو جامع"، بالمركز الثاني بجائزة ساويرس لأفضل رواية فرع شباب الأدباء.

وفاز الكاتب شادي لويس بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل عمل روائي فرع كبار الأدياء عن روايته "تاريخ موجز للخليقة وشرق القاهرة".

وفاز الكاتب أحمد عبد اللطيف بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل قصة قصيرة فرع كبار الأدباء، عن مجموعته "مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية.

وبدأت مراسم الحفل مع ضيف الشرف الفنان الكبير محمود حميدة، وتقوم بتقديم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية وأدب الطفل، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمبدعين.

وتخلل الحفل فقرة غنائية لفرقة "مسار إجباري"، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها خلال الحفل.