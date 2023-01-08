الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط سيارة نقل محملة بـ58 طن أرز تموينى مخالفة لخط السير بالمنيا (صور)

جريدة الدستور

تابع محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الإجراءات التي اتخذتها مديرية التموين ومباحث التموين حيال سيارة نقل بمقطورة، تم ضبطها بمركز أبوقرقاص، وهي محملة بـ 58 طن أرز تمويني، كانت قادمة من إحدى محافظات الوجه البحري.

WhatsApp Image 2023-01-08 at 7_57_25 PM (2)

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.
 

WhatsApp Image 2023-01-08 at 7_57_25 PM (2)

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

WhatsApp Image 2023-01-08 at 7_57_24 PM

ووجه نائب المحافظ، وكيل وزارة التموين، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارة، والتي تبين مخالفتها لخط السير الخاص بها، حيث أكد نائب المحافظ استمرار جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

WhatsApp Image 2023-01-08 at 7_57_25 PM (1)
ضبط سيارة محملة ب٥٨ طن ارز قادمة من محافظات الوجه البحري مركز أبوقرقاص بالمنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات وموعد تحسن الأحوال الجوية

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

ثلوج فى فيصل.. أمطار غزيرة تضرب الجيزة وضواحيها (فيديو)

نجاة 10 من الموت بطريق نزلة الشرفا فى المنيا

دقلو: نؤكد التزامنا بتشكيل سلطة مدنية كاملة فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

حديقة الحيوان قبل التطوير

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس