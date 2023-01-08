ضبط سيارة نقل محملة بـ58 طن أرز تموينى مخالفة لخط السير بالمنيا (صور)

تابع محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الإجراءات التي اتخذتها مديرية التموين ومباحث التموين حيال سيارة نقل بمقطورة، تم ضبطها بمركز أبوقرقاص، وهي محملة بـ 58 طن أرز تمويني، كانت قادمة من إحدى محافظات الوجه البحري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة.

ووجه نائب المحافظ، وكيل وزارة التموين، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارة، والتي تبين مخالفتها لخط السير الخاص بها، حيث أكد نائب المحافظ استمرار جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بأي محاولة لاستغلال المواطنين، واحتكار السلع وتعطيش الأسواق، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.