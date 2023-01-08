ينتظر الموظفون إجازة 25 يناير للحصول على راحة سواء في القطاع العام أو الخاص حيث تعد إجازة 25 يناير إحدى الإجازات الرسمية التي يحتفل بها المصريون سنويًا لمناسبتين هامتين وهي الإجازة الثانية التي يحصل عليها الموظفين في شهر يناير الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة 25 يناير وإجازات رسمية 2023

موعد أجازة 25 يناير



يحصل العاملون في الدولة خلال شهر يناير الجاري على إجازة رسمية ثانية بعد إجازة عيد الميلاد المجيد، وتكون في يوم 25 يناير حيث يحتفل المصريون في 25 يناير بعيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير 2011 .



ويوافق يوم 25 يناير 2023 يوم الأربعاء، وجرت العادة على ترحيل إجازة 25 يناير إلى يوم الخميس التالي حسب قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

ويوافق يوم 25 يناير 1952 ذكرى صمود رجال الشرطة والفدائيين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وأيضًا ذكرى ثورة 25 يناير 2011، ويحصل فيها العاملون في القطاع الخاص على إجازة رسمية بأجر كامل.

اجازات رسمية 2023



وخلال العام الجاري يحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص على عدة اجازات رسمية لمناسبات دينية وأخرى قومية وتأتي كالتالي حسب ما جاءت في موقع رئاسة الجمهورية :

الإثنين ١٧ أبريل: عيد شم النسيم



الجمعة ٢١ أبريل - الأحد ٢٣ أبريل: عيد الفطر المبارك



الثلاثاء ٢٥ أبريل: عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)



الإثنين ٠١ مايو: عيد العمال



الثلاثاء ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو: عيد الأضحى المبارك



الجمعة ٣٠ يونيو: ثورة ٣٠ يونيو



الأربعاء ١٩ يوليو: رأس السنة الهجرية



الأحد ٢٣ يوليو: عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢



الأربعاء ٢٧ سبتمبر: عيد المولد النبوي الشريف



الجمعة ٠٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)