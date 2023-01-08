الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازة 25 يناير وإجازات رسمية 2023

إجازة 25 يناير
إجازة 25 يناير

ينتظر الموظفون إجازة 25 يناير للحصول على راحة سواء في القطاع العام أو الخاص حيث تعد إجازة 25 يناير إحدى الإجازات الرسمية التي يحتفل بها المصريون سنويًا لمناسبتين هامتين وهي الإجازة الثانية التي يحصل عليها الموظفين في شهر يناير الجاري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة 25 يناير وإجازات رسمية 2023

موعد أجازة 25 يناير 
 

يحصل العاملون في الدولة خلال شهر يناير الجاري على إجازة رسمية ثانية بعد إجازة عيد الميلاد المجيد، وتكون في يوم 25 يناير حيث يحتفل المصريون في 25 يناير بعيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير 2011 .
 

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ويوافق يوم 25 يناير 2023 يوم الأربعاء، وجرت العادة على ترحيل إجازة 25 يناير إلى يوم الخميس التالي حسب قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

ويوافق يوم 25 يناير 1952 ذكرى صمود رجال الشرطة والفدائيين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وأيضًا ذكرى ثورة 25 يناير 2011، ويحصل فيها العاملون في القطاع الخاص على إجازة رسمية بأجر كامل.

اجازات رسمية 2023  
 

وخلال العام الجاري يحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص على عدة اجازات رسمية لمناسبات دينية وأخرى قومية وتأتي كالتالي حسب ما جاءت في موقع رئاسة الجمهورية :

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وموعد إجازة منتصف العام

الإثنين ١٧ أبريل: عيد شم النسيم

الجمعة ٢١ أبريل - الأحد ٢٣ أبريل: عيد الفطر المبارك

الثلاثاء ٢٥ أبريل: عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الإثنين ٠١ مايو: عيد العمال

الثلاثاء ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو: عيد الأضحى المبارك

الجمعة ٣٠ يونيو: ثورة ٣٠ يونيو

الأربعاء ١٩ يوليو: رأس السنة الهجرية

الأحد ٢٣ يوليو: عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الأربعاء ٢٧ سبتمبر: عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة ٠٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

25 يناير اجازة اجازة رسمية 25 يناير 2011 القطاع الخاص بعيد الشرطة ثورة 25 يناير

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وائل لطفي

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