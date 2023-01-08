سطوحي رئيسًا وعبير عصام أمينًا عامًا فى الدورة الجديدة لمجلس إدارة مستثمرى أسوان

أعلنت جمعية المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة بأسوان فوز سطوحي مصطفي رئيسا وعبير عصام الدين أمينًا عامًا في انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، وتشكيل هيئة المكتب للدورة الجديدة للجمعية.

وضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية مستثمري أسوان كلا من محمد عبدربه حسن نائب أول، ومحمد أبوالقاسم عبدالوارث نائب ثان، ومحمود راغب محمد أمين الصندوق وعضوية كل من علي صالح ابراهيم، وعمرو محمد حسن توفيق، محمد محمود يوسف، وربيع مصطفي سعيد، وسعيد متولي موسي، ومحمد عطا جاد، وعبدالرحيم محمود خليل، ويصا فاخوري خليل، ومحمود بدري خوجلي، وجرجس عدلي رزق.

وفي أول تصريح للمجلس الجديد، أكد سطوحي مصطفي رئيس مجلس الإدارة أنه يتبني فكرة إقامة منطقة صناعية بأسوان الجديدة، وإطلاق مبادرة ومشروع قومي لتأهيل محافظة أسوان للتصدير إلي أفريقيا خلال مدة عمل المجلس الجديد.

من جانبها، قالت عبير عصام الدين الأمين العام، إن مجلس الإدارة سيعمل خلال الدورة الجديدة علي بحث كافة فرص الاستثمار بأسوان والتصدى بحلول للتحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين بالشراكة مع المحافظ وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية.

واوضحت أن أول لقاء للمجلس بمحافظ أسوان سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة بجانب التشغيل والتوظيف للشباب والفتيات ومشروعات تنمية المرأة.

واضافت، أن المجلس يضع تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي رأس أولوياته حيث سيعمل بشكل أوسع علي دعم إقامة الشركات المتناهية والصغيرة والمتوسطة بالمحافظة في إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، وإيجاد فرص عمل للشباب وتمكين المرأة من العمل بالمصانع والأنشطة الإنتاجية والتصنيعية المختلفة.

كما أشارت أنه سيتم التواصل مع غرفتى مواد البناء والتطوير العقاري باتحاد الصناعات لتعزيز آليات التعاون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الاستثمار في قطاع المحاجر وجذب المطورين العقاريين وكافة المستثمرين في المجالات والصناعات التي تتميز بها محافظة أسوان ومحافظات الصعيد من موارد طبيعية وطاقات بشرية من الأيادي العاملة.