اتحاد منتجي الدواجن يطالب الدولة باستيراد الأعلاف بدلا من التجار

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن في المزرعة بلغت 60 جنيها للكيلو والبيض 75 جنيها للطبق، مشيرا إلى أنه يتم طرحها للمستهلك بزيادة في حدود 5 إلى 6 جنيهات.

وأضاف الزيني في تصريحات لـ"الدستور" أن المشكلة في الأعلاف وعدم توفرها بكميات معقولة ومستدامة للحفاظ على ما تبقى من صناعة الدواجن، مؤكدا أنه لابد للدولة أن تتدخل وتستورد بنفسها بدلا من المستوردين والتجار، حيث ارتفع سعر طن الذرة إلى 14 ألف جنيه مرة أخرى.

ومن ناحية، قال الدكتور إياد حرفوش عضو اتحاد منتجي الدواجن إن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن إلى 60 جنيها للكيلو والبيض 100 جنيه للطبق في بعض الأماكن نتيجة نقص المعروض، مشيرا إلى أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها مع دخول المنتجين دورات جديدة مع استمرار الإفراجات عن الأعلاف وستكون هناك انفراجة هذا الأسبوع.