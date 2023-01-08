الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد منتجي الدواجن يطالب الدولة باستيراد الأعلاف بدلا من التجار

دواجن
دواجن

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن في المزرعة بلغت 60 جنيها للكيلو والبيض 75 جنيها للطبق، مشيرا إلى أنه يتم طرحها للمستهلك بزيادة في حدود 5 إلى 6 جنيهات.

وأضاف الزيني في تصريحات لـ"الدستور" أن المشكلة في الأعلاف وعدم توفرها بكميات معقولة ومستدامة للحفاظ على ما تبقى من صناعة الدواجن، مؤكدا أنه لابد للدولة أن تتدخل وتستورد بنفسها بدلا من المستوردين والتجار، حيث ارتفع سعر طن الذرة إلى 14 ألف جنيه مرة أخرى.

ومن ناحية، قال الدكتور إياد حرفوش عضو اتحاد منتجي الدواجن إن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن إلى 60 جنيها للكيلو والبيض 100 جنيه للطبق في بعض الأماكن نتيجة نقص المعروض، مشيرا إلى أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها مع دخول المنتجين دورات جديدة مع استمرار الإفراجات عن الأعلاف وستكون هناك انفراجة هذا الأسبوع.

اتحاد منتجي الدواجن يطالب الدولة باستيراد الأعلاف بدلا

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

«الأرصاد» تكشف ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات وموعد تحسن الأحوال الجوية

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

أمطار خفيفة وانخفاض حاد في درجة الحرارة بمدن ومراكز المنيا

«الزيت» يفقد الجزيرة مهنيتها.. كيف خدعت الصفحة متابعيها بصورة كاذبة؟

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الاسترشادية للترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس