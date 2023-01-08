السعودية تعزى السنغال فى حادث تصادم حافلتين فى بلدة كافرين

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن بالغ حزن وأسفها جراء ما تسبب به حادث تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال.

وكانت أعلنت السلطات في دولة السنغال، مقتل 38 شخصًا، وإصابة 80 آخرين بعد اصطدام حافلتين في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".

وقال الرئيس السنغالي، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ماكي سال، في تغريدة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه حزين للغاية من الحادث وأعلن الحداد ثلاثة أيام ابتداء من يوم.

ووقع الحادث، وهو أحد أكثر الحوادث دموية في تاريخ الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، على أحد الشرايين الرئيسية بين الشرق والغرب بالقرب من بلدة كافرين، على بعد حوالي 220 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة داكار.

الفاجعة وقعت بعد انفجار إطار إحدى حافلات الركاب، مما أدى إلى اصطدامها بمسار حافلة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس، وفقاً لبيان صادر عن المدعي المحلي بالمنطقة.

حوادث الطرق شائعة في السنغال، حيث تتدفق الشاحنات والحافلات الكبيرة، التي غالبًا ما يكون عمرها عقودًا، ومثقلة بالأعباء وقائمة على الطرق السريعة المكونة من مسارين والتي تعاني من كثرة الاستخدام المفرط.