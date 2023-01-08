الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

«بينصب على الأهالي»..طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن أزمة «أبليكيشن مكوجي»

نائبة فاطمة سليم
نائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية في النصب والتحايل على المواطنين.

وقالت فاطمة سليم في طلب الإحاطة: شهدت الفترة الأخيرة، عدد من وقائع تعرض المواطنين لحالات نصب وتحايل خلال استخدامهم التطبيقات الإلكترونية التي تقدم خدمات للمواطنين "الأبليكيشن"، مثل "أبليكيشن مكوجي"، الذي شكى عدد كبير من المواطنين منه بسبب قيامه بالاستيلاء على ملابسهم الثمينة وعدم ردها إليهم، وذلك بالإضافة إلى عديد من تطبيقات البيع الأون لاين، والتي تحصل على أموال من المواطنين دون إرسال لهم السلع أو إرسال سلع غير مطابقة للمواصفات.

وأضافت سليم: “تأتي خطورة تلك الوقائع، في الانتشار الواسع لتلك التطبيقات الإليكترونية والذي يزداد يومًا بعد يوم، في ظل الاتجاه نحو التحول الرقمي، حيث يزداد الإقبال على استخدام تلك التطبيقات يومًا بعد يوم، وذلك بعد اتجاه عدد كبير من مقدمي الخدمات إلى استخدامها في تقديم خدماتهم والترويج لها وتشجيع المواطنين على استخدامها من خلال عروض توفر لهم جزء من أموالهم”.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ذلك يتطلب وجود رؤية وآلية واضحة لدى الحكومة لتنظيم عمل تلك التطبيقات تحمي حقوق المواطنين والمستهلكين المستخدمين لهذه التطبيقات، لاسيما في ظل التوسع فيها، حيث يتم استخدامها في تقديم كافة الخدمات والسلع حاليًا.

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات ابليكيشن نائبة فاطمة سليم مجلس النواب الأبليكيشن أبليكيشن مكوجى

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