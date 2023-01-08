هاجم «شقشق» أرابيسك.. التصلب المتعدد مرض نادر يؤثر على الحركة

يعد التصلب المتعدد أحد أخطر أنواع الأمراض التي من الممكن أن تصيب الإنسان بشكل مفاجئ، إذ يصيب المخ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية، وينتج عنه تآكل في الغشاء النخامي أو غلاف الميلين الحامي للألياف العصبية.

مؤخرًا أعلن الفنان عمرو محمد علي (شقشق) في مسلسل أرابيسك تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بمرض التصلب المتعدد والذي تسبب في غيابه عن الفن منذ عام 2006.

وقال الفنان عمرو محمد علي في مداخلة تلفزيونية إنه يريد أن يطمئن الناس عن صحته:"محتاج ستر ربنا واحتاج للعلاج وإن ربنا يشفيني ويتمم علاجي على خير، والدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين مهتم بي ولا أعرف كيف أشكره".

أضاف: "من 2006 وأعاني من مرض التهاب الأعصاب وهو صعب العلاج منه، وربنا يسهل إن شاء الله وأتمنى الشفاء والعلاج والعودة للجمهور والعمل مرة أخرى، وربنا يقدر الناس اللي بتحبني إنها تساعدني لأن مرض التصلب المتعدد صعب ومكلف جدًا، وعلى مدار 17 سنة قاعد مكاني مش بتحرك لأن العلاج اللي باخده غير كافي، ونفسي حد يهتم بعلاجي كاملًا ".

بدأت أعراض مرض التصلب المتعدد على أميرة إسماعيل في وقت مبكر من العشرينات، بعد تشخيصها كواحدة من أصحاب مرض التصلب المتعدد الذي يؤثر على الحركة والحياة اليومية.

رحلة طويلة خاضتها أميرة وأسرتها قبل تشخيصها بالمرض والتي انتهت بتاكيد اصابتها ومرضها بالتصلب المتعدد، الذي تسبب في تأخر حالتها الصحية يومًا بعد يوم وأصبحت غير قادرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وعن أعراض المرض تقول أميرة: " أثر على حركتي بشكل طبيعي كما اثر بشكل مباشر على العمل وممارسة حياتي مقارنة بالسابق قبل اصابتي بالمرض".

وأشارت أميرة وأسرتها الى رحلة العلاج التي على حد وصفها قالت عنها بأنها شاقة ومكلفة، إذ تصل تكلفة العلاج والحقن التي تحتاجها شهريا الى اكثر من 20 الف جنيه حتى لا تتطور الحالة.

أكثر من 2 مليون مريض بـ التصلب المتعدد حول العالم

التصلب العصبي المتعدد يصيب التصلب العصبي المخ والحبل الشوكي والأعصاب البصرية، وينتج عنه تآكل في الغشاء النخامي أو غلاف الميلين الحامي للألياف العصبية، ويتسبب في حدوث خللًا في نقل الإشارات العصبية يظهر في تباطؤ تلك الإشارات أو عدم نقلها ما يسبب مشكلات في التواصل بين العقل وباقي أعضاء الجسم تعوق الشخص عن المشي أو الكتابة أو حتى الإمساك بشوكة وسكين، ويعرف بالـ (Multiple Sclerosis) أو اختصارًا بـ(MS).

ويُصاب نحو 2.3 مليون شخص حول العالم بـ "التصلب المتعدد"، الذى يستهدف الشباب دون غيرهم؛ إذ يتم تشخيص معظم المصابين به في الفترة ما بين 25 و31 سنة من العمر، والأكثر شيوعًا في الأعمار بين 15 - 40 عامًا، ولم تستبعد تقديرات أخرى احتمال ارتفاع سن الإصابة به إلى 60 عامًا، وفق تقديرات الاتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد في عام 2019.