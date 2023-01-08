أمين الفتوى: «الرجل لما يتزوج بينفتح له باب من أبواب الرجولة»

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض الشباب والفتيات يتزوجون لكن يحتفظون بأسلوب العزوبية، فنرى نموذج الزوج العازب، والزوجة العازبة التي تعيش في دور "البنوتة" وتقضي حياتها خروجات من صديقاتها، وتقضي معظم أوقاتها خارج المنزل.

وأضاف الورداني، خلال تقديم برنامج "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى: "الزوجة العازبة بيتها ليس له مساحة عندها، وكذلك الزوج العازب لا يريد تحمل المسئولية، ولا يفكر في رعاية غيره، الرجل مينفعش يبقى راجل وأب، إلا إذا كان جاهزًا للتراحم والمودة".

وأشار إلى أن الأولاد بمثابة ترمومتر لقياس الأنانية الشديدة عند الزوج العازب والهارب، والزوجة العازبة والهاربة، ويرتفع مؤشر العزوبية إذا لم يحصل الأولاد على الحنان، وعلى الزوج أن يفكر على أنه يسعى له ولأسرته، لا يسعى للعمل من أجل نفسه فقط.

وأردف: "الزوج لما يتزوج لا يفقد حريته، كما يروج الزوج العازب، ولكن بيتفتح له باب جديد من أبواب الرجولة، وهي الرعاية، ينتقل من إنسان يرعاه أبوه وأمه إنه يكون مسئول وصاحب رعاية، ولما يدخل البيت أهل البيت أولاده وزوجته يحسوا بأمان وراحة واشتياق، ويتحقق مفهوم جديد للرجولة".