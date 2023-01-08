الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أمين الفتوى: «الرجل لما يتزوج بينفتح له باب من أبواب الرجولة»

الدكتور عمرو الورداني،
الدكتور عمرو الورداني،

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض الشباب والفتيات يتزوجون لكن يحتفظون بأسلوب العزوبية، فنرى نموذج الزوج العازب، والزوجة العازبة التي تعيش في دور "البنوتة" وتقضي حياتها خروجات من صديقاتها، وتقضي معظم أوقاتها خارج المنزل.

وأضاف الورداني، خلال تقديم برنامج "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى: "الزوجة العازبة بيتها ليس له مساحة عندها، وكذلك الزوج العازب لا يريد تحمل المسئولية، ولا يفكر في رعاية غيره، الرجل مينفعش يبقى راجل وأب، إلا إذا كان جاهزًا للتراحم والمودة".

وأشار إلى أن الأولاد بمثابة ترمومتر لقياس الأنانية الشديدة عند الزوج العازب والهارب، والزوجة العازبة والهاربة، ويرتفع مؤشر العزوبية إذا لم يحصل الأولاد على الحنان، وعلى الزوج أن يفكر على أنه يسعى له ولأسرته، لا يسعى للعمل من أجل نفسه فقط.

وأردف: "الزوج لما يتزوج لا يفقد حريته، كما يروج الزوج العازب، ولكن بيتفتح له باب جديد من أبواب الرجولة، وهي الرعاية، ينتقل من إنسان يرعاه أبوه وأمه إنه يكون مسئول وصاحب رعاية، ولما يدخل البيت أهل البيت أولاده وزوجته يحسوا بأمان وراحة واشتياق، ويتحقق مفهوم جديد للرجولة".

 

اقرأ أيضًا: الإفتاء: «العنف فى العلاقة الزوجية حرام وخطر» (فيديو)

 

أمين الفتوى للأزواج: «لا تتركوا النساء تنام موجوعة ومكسورة الخاطر»

 أمين الفتوى:  «جوز الست» مش عيب


«مش غسيل مواعين».. أمين الفتوى: الحقوق والواجبات بين الزوجين «قلبية»

 

الإفتاء تحذر من فضح الزوج عند اكتشاف خيانته: متحطيهوش على حافة الهاوية

 

عمرو الورداني: النبي حذرنا من زواج التجربة والزوج الهارب

الإفتاء عمرو الورداني الزواج الرجولة مفهوم الرجولة الزوج العازب

مواد متعلقة

عمرو الورداني: النبى حذرنا من زواج التجربة والزوج الهارب

على جمعة يكشف سر حب المصريين للعائلة المقدسة

على جمعة: ثلث المنظومة الأخلاقية للمسلمين مأخوذة من أقوال المسيح

على جمعة: التوسعة على الأطفال فى عيد ميلاد المسيح سبب للرزق

على جمعة: احتفالنا بميلاد المسيح يرفع عنا الغلاء والبلاء فى السنة الجديدة

مجدى أحمد على: حديقة الحيوان تنهار وكلنا طالبنا بتطويرها

الباز: حديقة الحيوان مكان غير آدمى.. والحيوانات فيها تصعب على الكافر

أولياء أمور الطلاب المصريين بروسيا يناشدون المسؤولين بجلب أبنائهم: «هندفع بالدولار»

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

«كسرت قلب بيّك».. رسالة مؤثرة تسببت في صراخ جورج وسوف على نجله وديع

رئيس «معانا لإنقاذ إنسان» لـ«الدستور»: الادعاءات المنتشرة ضدنا باطلة ولا أساس لها من الصحة

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

محافظ الوادى الجديد يطمئن على توافر السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ (صور)

«الأعلى للآثار» يتابع المشروعات الجارى تنفيذها فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس