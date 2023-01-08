الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يطمئن على توافر السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ (صور)

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد الاسواق

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" بالخارجة، بالتزامن مع جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة وإحكام الرقابة على الأسواق لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار. 

رافقه خلال الجولة المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز؛ للاطمئنان على رصيد السلع الأساسية وتوافر كل المنتجات بأسعار الجملة.

ووجه المحافظ بحصر رصيد السلع الأساسية بفروع الشركة بالمراكز والمنافذ التابعة للوحدات القروية، والإعلان بشكل واضح عن الأسعار، ووضع السلع التموينية بكل المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لكل الجمعيات والمبادرات.

كما أمر بتنظيم مثلث ميدان البساتين وتخصيصه لمبادرات تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة مجانًا حتى شهر رمضان المبارك، وتوفيرها بنفس الأسعار بأحياء المدينة والمناطق المجاورة.

وأكد محافظ الوادي الجديد أنه تم افتتاح معارض "أهلًا رمضان" بجميع مراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وبأسعار مناسبة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك بتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود للتأكيد على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بالأسواق، والتوسع في المبادرات والمنافذ البيعية بالمراكز والقرى لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما وجه محافظ الإقليم بحصر الصوب الزراعية بالمحافظة لاستغلال الإنتاج في طرح الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، كما وجه الوحدات المحلية بشراء إنتاج الصوب كاملًا والذي يضم (الخيار -الطماطم - الكوسا- الفلفل) وطرحه بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدات المحلية بالمراكز والقرى والشوادر ومعارض أهلًا رمضان، لمواجهة غلاء الأسعار والحد من جشع التجار. 

محافظ الوادي الجديد مصرية ماركت لتوفير احتياجات المواطنين السلع الغذائية بأسعار مناسبة إحكام الرقابة علي الأسواق الأزمة الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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