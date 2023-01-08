الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط تهريب أقراص مخدرة بجمارك مطار الغردقة الدولى

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة هشام شرارة مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار الغردقة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءً على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائى مفادها محاولة راكب مغادر إلى ألمانيا على رحلة خطوط إير وينجز تهريب كمية من الأدوية المخدرة.

وقام إبراهيم الطيب المشرف على صالة السفر بتكليف طارق منصور مأمور الجمرك المعين بصالة السفر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٠٠ شريط مخدر بإجمالى ١٠٠٠ قرص من مادة hypnot zopiclone تركيز 7.5 مليجرام داخل حقائبه.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات رامى مروان وابتسام عيد وعبدالله نور الدين وأشرف خلف بحضور مصطفى جنيدى وعصام عباس من الأمن الجمركى.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.

إخبارية سرية إدارة البحث الجنائي الاستيراد والتصدير أقراص المخدرة الاستيراد الأدوية المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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