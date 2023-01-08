إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار الغردقة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة، مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء هذا بناءً على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائي؛ مفادها محاولة راكب مغادر إلى ألمانيا على رحلة خطوط إير وينجز تهريب كمية من الأدوية المخدرة.

وكلّف إبراهيم الطيب، المشرف على صالة السفر، طارق منصور، مأمور الجمرك المعين بصالة السفر بتفتيش حقائب الراكب، فتبيّن وجود ١٠٠ شريط مخدر بإجمالي ١٠٠٠ قرص من مادة hypnot zopiclone تركيز 7.5 مليجرام داخل حقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.