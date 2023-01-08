ماذا قال خبراء التنمية المحلية عن تطوير الصعيد؟

حالة من التأهب تشهدها الصعيد خلال الفترة الماضية، بسبب المشروعات القومية التي تقوم بها الدول في محافظات صعيد مصر من أجل تطويره لينافس المدن الحديثة أو الحضر وضمان حياة كريمة لأهالي الصعيد وتوفير سبل الحياة لهم في كل الأصعدة.

وبالفعل خلال الفترة الأخيرة كان هناك جهود ضخمة من قبل الحكومة ممثلة في وزارت عدة من أجل إحداث تنمية شاملة في محافظات الصعيد، لاسيما على شبكات الطرق والمحاور وكذلك شبكات الصرف الصحي.

افتتاح مشروعات قومية

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت محافظة سوهاج افتتاح العديد من المشروعات التنموية الشاملة، ليودع الصعيد بعد تولي الرئيس السيسي الحكم سنوات من الإهمال والتهميش.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال فعاليات افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في سوهاج أن المشروعات القومية الجديدة قربت المواطن في الصعيد من حلمه بتعديل مستوى حياته والحصول على حقوقه التي كانت مهملة على مدار عقود.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال الافتتاح أن حجم الاستثمارات في سوهاج منذ العام 2014 يبلغ 102 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تحسين جودة حياة المواطن المصري على رأس أولويات الدولة.

أكد "مدبولي" أن سوهاج شهدت إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركزا ووحدة صحية بتكلفة نحو 5.4 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ربع الاستثمارات الكلية للدولة تم إنفاقها على محافظات الصعيد، متابعا أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون الصعيد وشبابه على أولوية أجندة العمل الوطني.

فكيف رأى خبراء التنمية المحلية التطوير الذي حدث في الصعيد خلال الوقت الحالي.

خبير تنمية محلية: "ما حدث في الصعيد نقلة تاريخية"

الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، قال أن هناك إنجازات كبيرة حدثت في صعيد مصر، من شبكات للطرق والمحاور النيلية تحديدًا: "كان أهالينا في الأقصر يتكبدوا مواصلات وعناء السفر والمعديات وخطورتها، ولكن حاليًا كل 25 كيلو متر هناك كوبري".

وأضاف: "مفيش محور بتعمله الدولة في صعيد مصر إلا وبيرافقه 30 كوبري و17 نفق، ما أحدث نقلة نوعية في صعيد مصر، بشكل كبير أثر على حياة المواطن في تلك المحافظات بشكل إيجابي، لأن الصعيد يشهد إنجازات لم تحدث من أيام محمد علي".

وتابع: "المشروعات التي تضخ في صعيد مصر لتنميته هامة للغاية، وفكرة إنشاء هيئة وطنية لتنمية الصعيد فكرة واعدة ومنفردة من نوعها، وتضع عدد من آليات التنمية بشكل مختلف".

واستطرد: "كل الوزارات بتشتغل في اتجاه واحد وهو إنها تخدم على هيئة تنمية الصعيد، مثلما حدث في مشروع حياة كريمة ومشروع تبطين الترع، ومطلوب من الأهالي حاليًا الحفاظ على المكتسبات والمشروعات التي أقامتها الدولة في مناحي الحياة بالصعيد".

واختتم: "المواطن الصعيدي سيكون أكثر دخلًا من مواطن المحافظات بسبب تقدم مشروعات صعيد مصر، فكل أجهزة الدولة بينها تناغم في تطوير الصعيد، وما حدث يعد نقلة تاريخية في مشروعات الصعيد وإنجازات قوية".

جهود الدولة في تنمية الصعيد

وشهدت قطاعات عديدة تطوير ضخم وفق هيئة الاستعلامات المصرية، فتم إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد، وتم أيضًا تنفيذ 365 كوبري ونفقًا، وشهد قطاع الإسكان تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، وفي قطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب و224 مشروعًا لخدمات الصرف الصحي.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة تمت إضافة حوالي 8.8 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية وتوصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 1.1 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع.

وشهد قطاعا التعليم والصحة طفرة كبيرة من حيث إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات، وفي قطاع الصناعة تم وجاري تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.