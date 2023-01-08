الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقعات بنمو سياحة الحوافز في الأقصر خلال 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق الأقصر السياحية، إن مدينة الأقصر تشهد حركة نمو واضحة في سياحة الحوافز بعد أن اقتصرت على مدينة شرم الشيخ. 

وأضاف عثمان في تصريحات صحفية أن هناك توقعات بأن تنمو سياحة الحوافز والمؤتمرات  في الأقصر خلال العام الجاري، نظرا للمجهودات التي قامت بها الدولة والتي جعلت من الأقصر مدينة جاذبة لسياحة بصفة عامة وسياحة الحوافز بصفة خاصة لما تتميز به كمدينة سياحية ثقافية في المقام الأول، والتي يعتبرها العام متحف مفتوح.

وأشار عثمان إلى أن مدينة الأقصر تحتضن خلال الفترة المقبلة العديد من المؤتمرات الكبرى  خاصة المؤتمرات الخاصة بسياحة الحوافز أو سياحة المؤتمرات كما يطلق عليها حيث تستضيف المحافظة عدد من المؤتمرات العلمية والطبية.

وأوضح عثمان أن الموسم الحالي يعتبر من أفضل المواسم منذ ٢٠١٩ وحتي أزمة كورونا وشهدت الأقصر زيادة غير متوقعة، وارتفاع مستوى الإنفاق السياحي في الليلة الواحدة حيث  سجل 85 دولارا على الأكثر في الليلة عام 2019 بينما ارتفع حاليا إلى 120 دولارا.

مدينة الأقصر الأقصر سياحة الحوافز مدينة شرم الشيخ المؤتمرات سياحية ثقافية

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وائل لطفي

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