تقرير: ليدز يونايتد يدخل سباق ضم أوناحي وعرض أولي لـ أنجيه

ذكر تقرير شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسي اليوم الأحد، أن ليدز يونايتد الإنجليزي دخل سباق ضم المغربي عز الدين أوناحي لاعب أنجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أوناحي هدف لعديد من الأندية الأوروبية بعد الأداء الرائع الذي ظهر به مع أسود أطلس في مونديال قطر الشهر الماضي، وعلى رأسهم نابولي الإيطالي.

وقال تقرير فوت ميركاتو، أن ليدز يونايتد قدم بالفعل عرضه الأول لضم أوناحي مقابل 25 مليون يورو وهو العرض الذي يفوق عرض نابولي الذي قدم 20 مليون يورو.

وكرم نادي أنجيه الفرنسي، لاعبيه المغربيين عز الدين أوناحي وسفيان بوفال، بعد بطولة كأس العالم 2022.

وقاد عز الدين أوناحي وسفيان بوفال منتخب المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 واحتلال المركز الرابع بعد الخسارة أمام كرواتيا في مباراة الميدالية البرونزية.

وقبل انطلاق مباراة أنجيه ولوريان، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي، قدم سعيد شعبان رئيس النادي، كأسًا لـ عز الدين أوناحي وسفيان بوفال، لتهنئتهما على مشوارهما مع المغرب في كأس العالم 2022.

وغاب أوناحي وبوفال عن مباراة أنجيه وبوفال للراحة، حيث جلسوا في المدرجات لمتابعة المباراة.

وتشير تقارير صحفية إلى تلقي عز الدين أوناحي (22 عامًا) وسفيان بوفال (29 عامًا) عدد من العروض للرحيل عن عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يستهدف ضم أوناحي، من أجل تدعيم صفوفه في "الميركاتو" الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي، قدم أول عرض لأنجيه الفرنسي من أجل النجم المغربي، وقدره 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات ومكافآت في حال تأهل ليستر سيتي، إلى الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي يعتزم بشدة التفاوض على قيمة انتقال أوناحي، مشيرًا إلى أن أنجيه لا يسعى حاليًا في التفريط في خدمات أوناحي، على الرغم من الموقف الصعب للفريق في جدول دوري الدرجة الأولى الفرنسي.