الأحد 08 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

22 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على مخابز دير مواس بالمنيا

حملات تموينة علي
حملات تموينة علي المخابز والأسواق بديرمواس بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا، عن ضبط 22 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانونين حيال المخالفات، حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق.

من جهته، أوضح عامر طه، رئيس مركز دير مواس، أنه تم ضبط 22 مخالفة تموينية متنوعة، بالمرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم بهدف البيع بالسوق السوداء – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم اعطاء بون صرف للمواطنين – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم الإعلان عن الأسعار).

 وأشار رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والتي تتم بصفة يومية تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطري بهدف فرق الرقابة والأنضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين ورصد محتكري السلع الأساسية وضبط جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، بالتعاون مع الإدارة التموينية والجهات المعنية تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، سواء بأحياء المدينة أو القري التابعة لها، وذلك لتنفيذ تكليفات محافظ المنيا بتشديد الرقابة التموينة وضبط الأسعار والحالة التموينة والتأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين دون أية محاولات لإستغلالهم من قبل بعض التجار الجشعين من معدومي الضمائر وإحالة كافة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.

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ضبط 22 مخالفة تموينية حملات رقابية علي الأسواق والمخابز مركز ديرمواس بالمنيا عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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