الكرمة تصدر الجزء الثاني من رواية «ثلاثية تلال الشمس» لـ إبراهيم أحمد عيسى

يصدر قريبًا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، الجزء الثاني من رواية "ثلاثية تلال الشمس" للكاتب إبراهيم أحمد عيسى بعنوان "بنو الأزرق"، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبلين، بمركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس، وتحمل شعار "الثقافة وبناء الوعي".

من أجواء الرواية نقرأ:

"العدل واجب، والمُلك زائل"

كلمات ردَّدها أتباع النبي إينال الثائرون في أزاد... وعُقاب بني الأزرق يُحلِّق عاليًا فوق مرتفعات الصقور القاسية، عظيم الجناحين كامل البهاء، كالإمبراطورية التي اتخذت منه شعارًا ورمزًا... وعلى أرض تلال الشمس جيش فُقدت أخباره، وحكماء يسعون إلى شيء غامض، وحرب على وشك البدء، وذئب حبيس، ولا أحد يَعلم مصير بياض...

أما الجزء الأول من الرواية جاء بعنوان "ذئب وحيد"، ومن أجوائها:

"على أرض تلال الشمس عاش أشد الضواري فتكًا.

قتلة مجرمون، يمتطون قطيعًا من الذئاب، ويقودهم رجل يُدعى الذئب.

لا أحد يعلم من أين جاءوا.

أرَّقوا ليالي العامة، وارتعدت منهم عروش السلاطين والحكام.

عدو متوحش، يجوب بحر الرمال، قاطعًا الطريق، وناهبًا القوافل، ومتحديًا مملكة وُلدت لتوِّها من رماد أخرى.وبين الذئب الوحيد والمملكة العائدة كانت هذه الملحمة".

إبراهيم أحمد عيسى؛ روائي وباحث تاريخ، من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1984. حاصل على بكالوريوس نظم معلومات، ودبلومة في صناعة السينما الديجتال، صدرت له ست روايات: طريق الحرير والبشرات وابق حيًا وباري: أنشودة سودان (جائزة كتارا للرواية العربية عام 2018) وحكاية الأشبوني (القائمة الطويلة لجائزة راشد بن حمد للإبداع عام 2019) والحاج ألِمان.

شارك إبراهيم أحمد عيسى في كتاب التاريخ، الصادر عن فريق بصمة للأبحاث التاريخية، وله عدة مقالات وأبحاث تاريخية نشرت في مواقع ومدونات إلكترونية.