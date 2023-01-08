الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد فرع الشركة المصرية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة إهناسيا، للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهودالمحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.

واطمأن المحافظ من مسؤولي التموين، عن مدى توافر الإمدادات من السلع وانتظام حركة البيع وتوافر بعض السلع الأساسية التي تشهد إقبالاً على تداولها، متأكدا منهم على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة وأنها تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدا  أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في هذا المجال، مكلفا مسؤولى التموين بتكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية  لمنع كافة صور احتكار السلع الغذائية وغيرها.

وحرص المحافظ، على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها مشيرا إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التي وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجاري والتلاعب في الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشركة المصرية لتجارة الجملة الوحدة المحلية توافر السلع الأساسية رئيس الغرفة التجارية

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