السوداني: الجيش العراقي مر بتحديات ومنعطفات حاولت كسر إرادته

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم ، ان الجيش العراقي مر بتحديات ومنعطفات حاولت كسر إرادته، وتآمرت الدكتاتورية ضده، والإساءة لتاريخه المشرف، مشيرا إلى أن الجيش اختار الوقوف الى جانب الشعب دائماً، والى جانب قضايا الأمّة العادلة، ودافع عن استقلال العراق، وساهم في حماية الأرض العربية في ميادين مختلفة.

واكد رئيس الوزراء العراقي، أن البرنامج الحكومي أولى رفع قُدرات الجيش، والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية، وإشراك القادة والضبّاط والمراتب في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية، مبينا ان "هذه المناسبة تدعونا للتأكيد على أهمية التلاحم بين قواتنا المسلّحة والمواطنين، بحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وقال"السوداني"، يمرّ العام الثاني بعد المائة، على تأسيس جيشنا العراقي البطل، حامي سارية العراق، وموضع ثقة الأمّة وجدارها الساند، مبينا أن "هذه الذكرى تمر ونحن في نعمة الاستقرار، الذي لم يتحقق الا بتضحيات ودماء غالية قدمها الجيش الى جانب صنوف القوات المسلحة".

وتابع أن مسيرة الجيش واصلت لتؤمن السيادة الكاملة، والوقوف مع الدستور والعملية الديمقراطية وبناء العراق الجديد"، موضحا أن القوات المسلحة والجيش الباسل، سجلت عبر النصر على الإرهاب واستعادة كامل الأراضي، ملحمة قل نظيرها في التاريخ.

وهنأ "السوداني" أبناء شعبنا وأبطال الجيش العراقي، قادة وضبّاطا ومراتب بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش، لافتا إلى أنه يقف وقفة إجلال عرفاناً لشهدائنا الأبرار.