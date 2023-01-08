هند سلامة: إعادة إحياء المسرح المدرسي سيؤسس لتقليد مهم بالدولة المصرية (فيديو)

قالت الناقدة المسرحية هند سلامة، إن إعادة إحياء المسرح المدرسي موضوع مهم جدًا، لأنه سيأسس لتقليد مهم في الدولة المصرية، وكان غائب عنا لفترة طويلة، وهو اكتشاف مواهب من سن الطفولة، إلى جانب اهتمام الأهالي والأطفال بالمسرح.

وأضافت سلامة، خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن عودة المسرح المدرسي سيساهم في عودة الأسر المصرية إلى الذهاب إلى المسرح ومشاهدة العروض، لأن أولادهم لديهم اهتمام بهذا الفن.

ونوهت الناقدة المسرحية، بأن المسرح كان غائبا لفترة طويلة في المدارس الحكومية، وبعض المدارس الخاصة، لكن ما زال هناك مدارس دولية مهتمة بفن المسرح، وتعتبره مادة أساسية، معقبة: "المدارس الدولية تتعاقد مع مخرجين محترفين مثل وليد عوني ومروة رضوان لإخراج عروضهم".

المبادرة جاءت بعد غياب اهتمام وزارة التعليم بالمسرح

ولفتت الناقدة المسرحية، إلى أن المبادرة جاءت بعد غياب اهتمام وزارة التعليم بالمسرح في المدارس، مردفة: "وزارة التعليم لم تكن مهتمة بشكل أساسى بالمسرح باستثناء بعض المدارس الدولية".