إصابة طفلة تناولت عقاقير طبية بالخطأ فى الشرقية

أصيبت طفلة عمرها 6 سنوات، اليوم الأحد، بحالة إعياء شديدة إثر تناولها أقراصًا من عقار مهدئ بطريق الخطأ، بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.



استقبل مستشفى أولاد صقر المركزى "جومانة م" 6 سنوات مقيمة منشية ناصر التابعة لمركز أولاد صقر، مصابة بحالة إعياء شديدة إثر تناولها أقراصًا من عقار مهدئ بطريق الخطأ.

وتم تحويلها إلى قسم السموم بمستشفى الزقازيق الجامعى، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.