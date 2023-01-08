بدافع الانتقام.. تتهم «سلفتها» برمي ابنها من على السلم في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، الأحد، عن ملابسات دفع سيدة ابن شقيق زوجها من أعلى الدرج بعقار بسبب خلافات عائلية في المنوفية.

تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال طفل عمره عام ونصف العام، مقيم بدائرة المركز، مصاب بنزيف وكسور متفرقة بالجسم (ادعاء سقوط من علو).

بالانتقال والفحص وسؤال والدة ووالد الطفل المصاب، اتهمت والدة الطفل المصاب زوجة شقيق والد الطفل المصاب، بدفع ابنها المصاب يفي أثناء لهوه من أعلى الطابق الثاني بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة للسبب ذاته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.