الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق يلتهم سوبر ماركت بالإسكندرية

حريق يلتهم سوبر ماركت
حريق يلتهم سوبر ماركت

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأحد، بمحل " سوبر ماركت" بحي الجمرك.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال بشارع جلال رمضان أمام مسجد الحافي، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.
وبالمعاينة والفحص تبين اندلاع حريق بمحل "سوبر ماركت"، ما أسفر عن تفحم المحل ومحتوياته بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، دون حدوث أي إصابات.

وتحرر المحضر بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

أخطرت النيابة إسعاف اصاب إصابات اسع إصا أسلاك إسكندرية

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وائل لطفي

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