«أصبحت آمنة».. كواليس افتتاح سينما قصر ثقافة العريش بعد توقف 12 عاما

كشف محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء للثقافة، كواليس افتتاح سينما قصر ثقافة العريش والتشغيل صباحا ومساء بعد توقف 12 عاما، معتبرا أن هذا القرار يعني الكثير لأهل سيناء ويؤكد أنها آمنة، وأهمية دور الثقافة في تشكيل وجدان المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أتصور أن قصر ثقافة العريش يعود إلى ممارسة فعاليات أخرى بخلاف الثقافة أو أن دور الثقافة أصبح له تأثير موازي للأدوار الاقتصادية والسياسية داخل مصر".

وتابع: "هذا القرار يعني أن سيناء آمنة، فعندما تعود الشيخ زويد والعريش وبئر العبد وهي المدن الأشهر على الساحة الإعلامية ولسنوات كثيرة لم نكن نسمع إلا صوت البارود في هذا المكان، أما الآن، فإن الجميع داخل الخندق المصري يحاربون الإرهاب بالبارود والفن والثقافة والآداب، فالصورة في قصر ثقافة العريش رائعة جدا".

وأوضح أن الثقافة الآن تعبر عن الأمان في منطقة سيناء بالشمال والجنوب، وتوازي النجاحات الاقتصادية والمشروعات القومية الممتدة في وديان وقرى سيناء وشمالا ووسطا وجنوبا وتقدم رسالة مؤمنة بمركزية الثقافية والعدالة الثقافية.

وتابع، أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تنتهج مبدأ الاهتمام بالنشئ، فمع افتتاح سينما قصر العريش ومنذ اليوم الأول تواجد الأطفال والشباب، وهذا هو المقصود بالثقافة في استراتيجيتها الجديدة، موضحًا أنّ 60% من قوام الشعب المصري من الشباب والأطفال هم المستهدفون من هذا المنتج الثقافي سواء فنيا أو أدبيا باختلاف تنوعاته.

وقال: "أمس وأول أمس كنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد، حيث أعلنت وزيرة الثقافة أن شمال سيناء سيشهد حدثا مهما وهو إعادة افتتاح سينما العريش من جديد، ومنذ عام 1982م عندما بدأ إنشاء القصر كانت السينما تفتح أبوابها للمشاهدين في الأعياد والمناسبات القومية ثم أغلقت في عام 2005، وكان هناك على شارع البحر سينما صيفية قوامها 1200 كرسي تم إغلاقها بسبب عدم الصيانة".