الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«اتجوزت غيره».. عاطل يقتل طليقته انتقاما منها في قنا

عاطل
عاطل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات قتل شاب طليقته في منزلها بمركز قنا.

تبلغ لمركز شرطة قنا من أحد المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات، متوفاة إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم، وما قرره زوجها أنه أثناء عودته للشقة سكنهما بدائرة المركز عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها الإصابات المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، أمكن تحديد مرتكب الواقعة طليق المجنى عليها "سائق".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة انتقاماً منها لارتباطها بزوجها الحالي أثناء فترة زواجهما مما أدى لطلاقهما.

حيث قرر أنه أثناء تواجده بعزاء بدائرة المركز شاهد زوج المجني عليها فاختمرت في ذهنه فكرة الانتقام من المجنى عليها وزوجها لعلمه بتواجدهما بالعزاء فقام بالتوجه لمسكنهما لإضرام النيران به إنتقاماً منهما وقام بالدلوف إلى داخل الشقة إلا أنه فوجئ بوجود المجنى عليها، ولدى محاولتها الاستغاثة بالأهالي قام بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المشار إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية مركز قنا منزل ملابسات طليق المجنى عليها

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وائل لطفي

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