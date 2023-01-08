الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«رؤى من الشباب حول قضية الوعي» ندوة على مائدة الأعلى للثقافة.. 16 يناير

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة تحت عنوان "رؤى من الشباب حول قضية الوعى"، وتنظمها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023 بقاعة المؤتمرات.

من المقرر أن تدير الندوة الدكتورة نهى على بكر عضو لجنة ثقافة القانون، كما يشارك بها طبقًا للترتيب الألفابائي: نيافة الانبا أرميا بالميلاد فائق فايز - رئيس المركز الثقافي القبطى الارثوذكسى، الدكتور عمرو مصطفى الوردانى - أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء المصرية، الدكتورة منى الحديدى - أستاذة علم الاجتماع بجامعة حلوان ومقررة لجنه الشباب، ومؤمن ممدوح غواص تجارى ومفوض العلاقات العامة بالكشافة البحرية المصرية؛ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما يعاد بث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال الرابط التالي: 

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

وفي سياق آخر؛ صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة، كتاب بعنوان: "وثائق ومدونات لجنة جمع تراث رواد المسرح الغنائي.. سلامة حجازي وداود حسني وكامل الخلعي وسيد درويش"؛ تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، ورئاسة وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

وجاءت فكرة الكتاب أن القائمون على الثقافة المصرية فى الخمسينيات قد تنبهوا إلى أهمية جمع وتوثيق تراث المسرح الغنائي فى مصر في عشرينيات القرن العشرين لوجود رغبة واضحة آنذاك في إعادة تقديمه برؤية جديدة. ومن ثم فقد شُكلت لجنة فنية من كبار الموسيقيين لجمع ما بقى من تراث المسرح الغنائى ممثلاً في المدونات الموسيقية والنصوص الأدبية، وقد استمر عمل اللجنة أربعة عقود تغير خلالها أعضاؤها في محاولة لجمع تراث كل من سلامة حجازى وداود حسنی وکامل الخلعى وسيد درویش.

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الدكتور هشام عزمي رؤى من الشباب حول قضية الوعى ندوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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