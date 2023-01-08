الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ فتاة والبحث عن 8 مفقودين أسفل أنقاض «عقار أسيوط» المنهار

انهيار منزل
انهيار منزل

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من إنقاة فتاة من أسفل أنقاض العقار المنهار بحي غرب، وجارٍ البحث عن 8 آخرين.

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط.

وبحسب بيان لمحافظة أسيوط، وجه "سعد" قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحى غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل تلك الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.

اتخاذ كافة الإجراءات اسفل الانقاض الأجهزة التنفيذي الإجراءات اللازمة الحملة الميكانيكية السكرتير العام المساعد العميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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