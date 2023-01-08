إنقاذ فتاة والبحث عن 8 مفقودين أسفل أنقاض «عقار أسيوط» المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من إنقاة فتاة من أسفل أنقاض العقار المنهار بحي غرب، وجارٍ البحث عن 8 آخرين.

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط.

وبحسب بيان لمحافظة أسيوط، وجه "سعد" قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحى غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل تلك الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.