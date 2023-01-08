ضبط 1000 لتر سولار داخل محل غير مرخص بالبحيرة

وجّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات على الأسواق بحوش عيسى، أسفرت عن ضبط 1000 لتر سولار داخل أحد العهد الباطنية غير المرخصة، و300 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط أحد المحلات يقوم ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى، و3 جزارين يقومون ببيع لحوم بلدية مكشوفة مما يعرضها للتلوث، و4 محال لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.